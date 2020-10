Zehntausende bei Warnstreiks in Deutschland

Vor Beginn der dritten Runde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben am Dienstag in zahlreichen Regionen Deutschlands erneut Zehntausende Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren Krankenhäuser, Behörden, Kindertagesstätten, Straßenreinigungen, Recyclinghöfe und die Müllabfuhr. Allein im Bundesland Nordrhein-Westfalen waren 30.000 an dem Warnstreik beteiligt, hieß es bei der Gewerkschaft Verdi

In Rheinland-Pfalz und im Saarland kamen demnach mehr als 10.000 Streikende zusammen. In Baden-Württemberg seien es rund 5.000 Teilnehmende gewesen. In Hamburg und Berlin etwa beteiligten sich jeweils rund 4.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mit den Aktionen wollte die Gewerkschaft vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen am Donnerstag und Freitag Druck auf die Arbeitgeber machen.