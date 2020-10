Kärntner Mordprozess: Drei Frauen erneut schuldig gesprochen

Auch der zweite Rechtsgang im Prozess gegen drei Frauen am Landesgericht Klagenfurt wegen Mordes, Brandstiftung und Betrug hat am Dienstagnachmittag mit drei Schuldsprüchen geendet. Staatsanwältin Bettina Dumpelnik warf zwei der drei Angeklagten den Mord an einer 72 Jahre alten Villacherin vor. Die Hauptangeklagte, laut Psychiater „Kopf“ des Trios, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, die 44-jährige Zweitangeklagte erhielt 20 Jahre, die dritte Angeklagte drei Jahre.