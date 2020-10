Novak in erster Köln-Runde ausgeschieden

Beim zweiten ATP-Turnier in Köln in Folge ist für Dennis Novak diesmal überraschend gleich in der ersten Runde das Aus gekommen. Der 27-jährige Niederösterreicher, der in der Vorwoche am gleichen Schauplatz erstmals auf der ATP-Tour in ein Viertelfinale gekommen war, musste sich am Dienstag dem deutschen Lucky Loser Oscar Otte nach nur 63 Minuten glatt mit 3:6,2:6 geschlagen geben.