Zwölf Tote bei Massenpanik in Afghanistan

Bei einer Massenpanik sind im Osten Afghanistans mindestens 12 Menschen gestorben. Viele weitere seien bei dem Vorfall in Jalalabad verletzt worden, teilten Provinzpolitiker am Mittwoch mit. Die meisten Opfer waren demnach ältere Frauen. Mehrere Zehntausend Menschen hatten sich zuvor nach Behördenangaben in einem Stadion versammelt, um sich für Visa für Pakistan zu registrieren. Seit einigen Wochen können Afghanen einfacher Visa für Pakistan erhalten.