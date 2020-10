Markus Hinterhäuser und die „Grammatik der Verzweiflung“

Innsbruck – Es ist kein Auftritt, es ist ein Geschenk, wenn Markus Hinterhäuser bei der Galerie St. Barbara die sechs Klaviersonaten von Galina Ustvolskaya spielt. Die Musik der unvergleichlichen, weil radikal subjektiven Russin hat sich an ihn gebunden, seit er sie in einem Salzburger Plattenladen erstmals hörte. Als junger Pianist hat er die Sonaten zum Osterfestival Tirol gebracht und dort vor sechs Jahren mit der Geigerin Patricia Kopatchinskaja einen grandiosen Ustvolskaya-Abend gestaltet. Dass sich Hinterhäuser, der die gegenwärtige Krisenzeit auch als Intendant der Salzburger Festspiele durchstehen muss, nun im Rahmen der Oster/Oktober-Festspiele wieder auf die in jeder Beziehung kräfteraubenden Sonaten einließ, wurde im Salzlager schon mit einem besonders herzlichen Empfang gewürdigt.