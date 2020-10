Verein Kinder-Krebs-Hilfe: „Auf die Kinder darf nicht vergessen werden“

Innsbruck – Seit 1987 gibt es den Verein Kinder-Krebs-Hilfe Tirol und fast von Anfang an ist Obfrau Ursula Mattersberger mit dabei. In über 30 Jahren hat sich vor allem aus medizinischer Sicht viel getan. „Als ich begonnen habe, lagen die Heilungschancen von Krebs bei Kindern und Jugendlichen bei 20 Prozent. Heutzutage können wir von über 80 Prozent ausgehen“, erzählt die Innsbruckerin.

Rund 60 bis 80 Neuerkrankungen pro Jahr werden an der Kinder­onkologie in Innsbruck registriert. Die häufigste Krebserkrankung ist die Leukämie, die jüngsten Patienten befinden sich im Säuglingsalter. Eine schwierige Zeit für die gesamte Familie, wie Mattersberger weiß. Der Verein versucht daher, auf unterschiedlichsten Ebenen zu helfen. Nicht nur finanziell. „Ich unterrichte die Kinder bis zum Ende der Pflichtschulzeit direkt am Bett. Organisiere zudem den Heimunterricht.“ Denn auch wenn das Kind nach der Intensivtherapie an der Klinik – die bis zu einem Jahr dauern kann – heim darf, ist noch kein normaler Alltag möglich.