Parkdeck am Jenbacher Bahnhof wächst in die Höhe

Die Arbeiten am Parkdeck beim Jenbacher Bahnhof laufen auf Hochtouren. Ende 2021 soll es in Betrieb gehen.

Jenbach – Seit Mitte April wird am Parkdeck am Jenbacher Bahnhof gebaut. „Trotz der aktuellen Gesundheitssituation läuft alles plangemäß, und das sowohl im Zeitplan als auch im Kostenplan“, freute sich gestern ÖBB-Projektleiter Harald Schreyer bei einer Visite von LHStv. Josef Geisler und Jenbachs BM Dietmar Wallner an der Baustelle. Der Nationalratsabgeordnete Hermann Gahr erinnerte sich an das Jahr 2009: „Damals haben wir etwa 500 Unterschriften für die Realisierung dieses Projektes gesammelt. Die Hartnäckigkeit hat sich wohl gelohnt, wenn es auch gedauert hat“, stellte er lachend fest.

„Sehr aufwändig waren die Arbeiten für ein sicheres Fundament. Alles in allem haben die Tiefbauexperten 376 Schneckenbohrpfähle in den Untergrund eingebracht und den Hohlraum mit Beton verfüllt. In wochenlanger Arbeit wurden so fast vier Kilometer Betonpfähle im Untergrund hergestellt“, berichtet Schreyer. „Früher war da nämlich ein Seitenarm des Inn, was den sandigen Untergrund erklärt“, setzt BM Wallner nach.