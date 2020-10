Sportartikeldiskonter Decathlon plant Start in Innsbruck

Wien – Der französische Sportartikeldiskonter Decathlon ist in Österreich auf Expansionskurs und will auch in Tirol mit einem Standort aufschlagen, konkret in der Landeshauptstadt. „Wir planen, innerhalb der nächsten zwei Jahre in Innsbruck zu eröffnen“, erklärt das Unternehmen gegenüber der TT. Über den genauen Standort sei man in Verhandlungen. „Wir haben mehrere Möglichkeiten und noch nichts fixiert, daher können wir derzeit nicht sagen, wo genau wir eröffnen werden“, so das Unternehmen weiter.