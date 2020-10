Oberösterreicher tot aus brennendem Wohnhaus geborgen

In Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) ist am Dienstagabend ein 76-jähriger Mann tot aus seinem brennenden Haus geborgen worden. Die Polizei vermutet, dass ein Defekt der Heizung das Feuer ausgelöst hat. Ermittlungen eines Brandsachverständigen sollen hier Klarheit bringen.