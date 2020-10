In der Kritik: Zima-Tirol-Geschäftsführer Alexander Wolf.

Innsbruck – Der Eintrag auf der Social-Media-Plattform ist gelöscht. Auf seinem privaten Facebook-Account hatte der Geschäftsführer der Zima Wohn- und Projektmanagement GmbH in Tirol, Alexander Wolf, unlängst seinem Ärger über eine – mutmaßlich politisch motivierte – Demonstration via Autokorso in Innsbruck freien Lauf gelassen.