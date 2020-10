Armenien dämpft Hoffnung auf rasche Lösung für Bergkarabach

Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinian dämpft die Hoffnung auf eine baldige Beilegung des bewaffneten Konfliktes in der Region Bergkarabach. „Alles, was für die armenische Seite diplomatisch akzeptabel ist, ist für Aserbaidschan nicht mehr akzeptabel“, sagte Paschiniäsan am Mittwoch. Die Kämpfe gehen unterdessen weiter. Dem Verteidigungsministerium der Region Bergkarabach zufolge sind weitere 62 Soldaten ums Leben gekommen.