Besucherin in Metropolitan Museum entdeckt fehlendes Bild

Eine Besucherin im New Yorker Metropolitan Museum hat ein Gemälde, das seit Jahrzehnten als vermisst galt, in der Wohnung ihrer Nachbarn entdeckt. Das Bild des US-Künstlers Jacob Lawrence (1917-2000) sei nun als Leihgabe Teil der Ausstellung, teilte das Museum am Mittwoch mit.

Es ist eines von 30 aus der von dem afroamerikanischen Künstler zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung in den 50er Jahren angefertigten Serie „Struggle: From the History of the American People“, die das Metropolitan Museum derzeit ausstellt, und von denen fünf als vermisst galten.