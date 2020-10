SP und VP zanken wegen Umgangs mit Corona-Vorgaben

Auf Rot steht die Ampel für die Roten – was die neue Verordnung in Sachen Corona-Verschärfungen anlangt. Die Türkisen kontern.

Wien – „Skandalöse ,Message-Control‘ von @sebastiankurz! Wie Mail u Empfänger-Liste zu entnehmen, war Verordnungsentwurf f #Corona-Novelle bereits Montag fertig u #ÖVP-BL zu Koordination übermittelt während @SPOE_at-BL wie #kärnten bis jetzt nicht informiert wurden!“ Derart hat sich der Sprecher des Kärntner SPÖ-Landeshauptmanns Peter Kaiser via Twitter empört.

Es geht um eine E-Mail, mittels welcher die ÖVP-geführten Bundesländer den Entwurf der Regierenden für schärfere Corona-Maßnahmen am Montagabend erhalten haben – mit der Bitte um Rückmeldung und Prüfung. An die von SPÖlern geleiteteten Länder – Wien, Kärnten und Burgenland – sei dieses nicht ergangen. In Kopie gesetzt worden sind bei der E-Mail führende Mitarbeiter im Kanzleramt. Die rot regierten Länder hätten den Verordnungsentwurf bis Mittwochnachmittag nicht erhalten, heißt es aus der SPÖ. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die Landeshauptmänner Hans Peter Doskozil und Kaiser orten „unnötige und verantwortungslose Kommunikationspolitik“.