Osttirol bei Nächtigungen im Sommer tirolweit vorne

Der Wanderherbst (hier das Zedlacher Paradies in Matrei) brachte dem Tourismus ein Plus im September. Corona stoppt diesen Trend.

Betrachtet man die vier einzelnen Urlaubsregionen im Bezirk Lienz, so hatten Matrei in Osttirol und Kals mit dem Nationalpark Hohe Tauern und dem Großglockner am wenigsten unter dem Nächtigungsminus zu leiden. Das Defereggental musste stärkere Rückgänge verkraften, aber nicht so viel wie Lienz-Umgebung und Sillian-Hochpustertal. (TT, co)