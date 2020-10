Auch Burghard-Breitner-Straße in Lienz wird umbenannt

Die Burghard-Breitner-Straße in Lienz ist kurz und befindet sich in der Nähe der Stadtpfarrkirche St. Andrä.

Lienz – So wie in der Landeshauptstadt Innsbruck gibt es auch in Lienz eine Straße, die nach dem Arzt Burghard Breitner (1884-1956) benannt ist. Wegen seiner Nähe zu den Nazis hat die Innsbrucker Stadtregierung den Namen der nach ihm benannten Haltestelle geändert.

In Lienz will man die ganze Straße umbenennen, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. „Das ist die Intention. Wir haben mittlerweile einen Historikerbericht vorliegen, nun sind die politischen Gremien am Zug, um zu entscheiden, was geschehen soll.“