Innsbruck – In den letzten Jahren waren Tirols Apotheken teilweise auf Grippe-Impfstoffen sitzen geblieben, da haben sich trotz gegenteiliger Empfehlungen gerade einmal acht Prozent in Österreich gegen die Grippe impfen lassen. Auch die Tiroler seien „Impf-Muffel“ gewesen, sagt Apotheker-Präsident Matthias König zur TT. Heuer gibt es Corona-bedingt aber in den Apotheken einen wahren Run.