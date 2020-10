Ein Asylwerber suchte, nachdem er zwei Jahre in Wörgl gelebt hatte, bei der Gemeinde um Mietzinsbeihilfe an – diese wurde abgelehnt. Aus dem Büro von BM Hedi Wechner (Liste Hedi Wechner) teilt man mit: Anspruch haben Antragsteller, die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens zwei Jahren in Wörgl haben – so wie es auch die Richtlinie des Landes vorsieht. Dies gilt nur für österreichische Staatsbürger, EU-Staatsbürger bzw. Staatsbürger des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Für Drittstaatsangehörige werden in Wörgl 15 Jahre Hauptwohnsitz, in der Landes-Richtlinie fünf Jahre vorausgesetzt.