Weltweite Privatvermögen sind trotz Corona gestiegen

Zürich – Die Vermögen privater Haushalte sind laut einer Analyse der Schweizer Bank Credit Suisse trotz Corona-Krise in diesem Jahr im weltweiten Durchschnitt gestiegen. Nachdem die weltweiten Vermögenswerte von Jänner bis März einknickten, lag Ende Juni das Vermögen privater Haushalte weltweit wieder rund 0,3 Prozent oder eine Billion Dollar (840 Milliarden Euro) höher als Ende 2019. Da in diesem Zeitraum allerdings die Weltbevölkerung noch stärker gestiegen sei, sei das durchschnittliche Vermögen pro Kopf um 0,4 Prozent auf 76.984 US-Dollar gesunken.

Im vergangenen Jahr war das weltweite Vermögen der Privathaushalte insgesamt um zehn Prozent oder 36,5 Billionen Dollar auf 399,2 Billionen geklettert. Die Zahl der Superreichen mit einem Nettovermögen über 50 Millionen US-Dollar stieg im Jahr 2019 um 11 Prozent auf 175.690. In der ersten Jahreshälfte 2020 verlor diese Gruppe der „Ultra High Net Worth“ (UHNW) allerdings 120 Mitglieder.

Dass die Haushaltsvermögen im Juni höher lagen als Ende 2019, liege unter anderem daran, dass der Konsum aufgrund der Corona-Beschränkungen der Staaten eingeschränkt war und dass Regierungen mit großen Konjunkturpaketen Geld in den Privatsektor und damit auch in Haushalte gepumpt hätten. Außerdem haben sich auch die Börsen vom Einbruch im März wieder erholt.

Die Aussichten auf weitere Wohlstandsvermehrung seien aber nicht so rosig, unter anderem, weil Regierungen ihre Ausgaben wohl später durch Steuererhöhungen wieder hereinholen müssten und weil Zinsen steigen würden.

Die Bank geht davon aus, dass die Einkommensschere in vielen Ländern weiter auseinandergegangen ist, weil Arbeiterinnen und Arbeiter mit geringen Einkommen und unsicheren Arbeitsplätzen in der Corona-Krise am ehesten ihren Job verloren haben.