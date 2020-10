Land prüft die Lärmmaßnahmen im Außerfern

Reutte, Innsbruck – Seit 10. Juni gilt auf den stark von Motorrädern befahrenen Strecken im Außerfern ein Fahrverbot für Motorräder mit einem eingetragenen Standgeräusch von mehr als 95 Dezibel. Noch bis einschließlich 31. Oktober sind diese Maßnahmen auf weiten Teilen der Lechtalstraße, Tannheimer Straße, Berwang-Namloser Straße, Hahntennjochstraße sowie der Bschlaber Straße in Kraft.

In den vergangenen Monaten wurden die Außerferner Fahrverbote für Motorräder über 95 dB weit über die Landesgrenzen hinaus auch in Deutschland und der Schweiz durchaus kontrovers diskutiert. Der Studienleiter und Vorstand der Abteilung ESA (Emissionen-Sicherheitstechnik-Anlagen) im Amt der Tiroler Landesregierung, Christoph Lechner, dazu: „Wir wollen gezielt von den Betroffenen vor Ort erfahren, wie wirksam die Beschränkungen sind und wie diese wahrgenommen werden. Deshalb befragen wir in den 19 stark vom Motorradlärm betroffenen Gemeinden ab Anfang November die Anrainer telefonisch dazu und werden uns auch die Motorradverkehrszahlen genau ansehen.“