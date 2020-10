Papst für eingetragene Partnerschaft, Bischof Glettler unterstützt das

Rom, Innsbruck – Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat einen weiteren Schritt auf Homosexuelle zugemacht. Diese hätten „das Recht, in einer Familie zu sein. Sie sind Kinder Gottes, sie haben das Recht auf eine Familie“, erklärte Papst Franziskus in einem Dokumentarfilm des russischen Regisseurs Jewgeni Afinejewski. Und weiter: „Wir müssen ein Gesetz für zivile Partnerschaften schaffen. Sie (homosexuelle Paare) haben das Recht, rechtlich abgesichert zu sein.“ Franziskus äußerte sich nicht zur Ehe für alle oder zur Frage, ob es für gleichgeschlechtliche Paare neben einem zivilen Rechtsschutz auch einen kirchlichen Segen geben soll.

Der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler, der in der Österreichischen Bischofskonferenz für das Referat „Ehe und Familie“ verantwortlich zeichnet, stellte sich hinter Franziskus. „Diese notwendige und begrüßenswerte Forderung ist in Österreich längst umgesetzt, aber bei Weitem noch nicht in allen Ländern weltweit“, hieß es gestern in einer Stellungnahme gegenüber Kathpress. Die Kirche in Österreich pflege einen „bewusst wertschätzenden Umgang“ mit homosexuell orientierten Menschen.