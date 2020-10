Sieben Jahre Haft nach geplatztem Traum von Pferdezucht

Ein 39-jähriger Mann, der seinen Traum von einer eigenen Pferdezucht mit betrügerischen Mitteln verwirklichen wollte, ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. „Sie haben gewütet“, beschied Richter Stefan Romstorfer dem einschlägig vorbestraften Vorarlberger, der Dutzende Personen getäuscht hatte. Das Urteil wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs ist nicht rechtskräftig.

Der Schwindler war im Jänner 2018 nach bereits mehrjähriger Haft vorzeitig bedingt aus dem Gefängnis entlassen worden. Gerade einmal drei Tage danach begann er wieder mit Täuschungshandlungen. Der gelernte Gärtner wollte gemeinsam mit seinem Lebensgefährten ein Gestüt betreiben und schloss Verträge über den Ankauf von Zuchtstuten und Zuchthengsten ab. Auch Pferdeanhänger, Reisen und Luxusartikel waren von der Anklage umfasst. „Ich habe mich in Luftschlösser geflüchtet, mir ist der Sinn für die Realität völlig verloren gegangen“, hatte der Mann beim Prozessauftakt Ende August erklärt.

Den Geschädigten gegenüber gab er sich als Pferdezüchter und Gutsbesitzer aus und erwarb in Österreich und Deutschland mehrere Pferde rechtsverbindlich, wobei es aber zu keinen Übergaben kam, da er nur geringfügige Anzahlungen leistete und gefälschte Bestätigungen vorlegte, die als solche erkannt wurden. Ein Pferd namens „Ballzauber“ im Wert von umgerechnet 42.000 Euro hatte der Mann allerdings erfolgreich in den USA verschiffen lassen.

„Bei aller Bitterkeit, es tut mir irrsinnig leid“, sagte der 39-Jährige am Ende der Verhandlung. Er sei großteils schuldig, aber nicht in jedem einzelnen Anklagepunkt. Ein vermeintlicher Zuchthengst sei in Wahrheit „grottenschlecht“ gewesen: „Er wurde inzwischen kastriert.“