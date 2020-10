Innsbruck – Mit einem – inzwischen wieder gelöschten – ausländerfeindlichen Facebook-Eintrag hat Zima-Tirol-Geschäftsführer Alexander Wolf aufhorchen lassen. Wie berichtet, hat Wolf unlängst anlässlich einer Demonstration entlang des Südrings in Innsbruck davon gesprochen, dass „Türken und Kurden“ derartige Proteste in ihren Heimatländern und nicht hierzulande abhalten sollten. Angesichts dessen stellte Wolf zudem die Frage in den Raum, ob das noch „unsere Werte“ und „unser Land“ seien.