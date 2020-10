Ein besonderer Burger: Fleisch wird von Pilzen geküsst

Innsbruck — Beim Fleischlaiberl erinnern sich wohl noch manche an das Rezept der Oma: Das Faschierte mit Semmelbrösel mischen. Heutzutage könnte man diese Tugend wohl als Hybrid-Produkt — eine Mischung aus verschiedenen Zutaten — bezeichnen. Das Wiener Start-up „Rebel Meat" will mit einer ähnlichen Idee den Fleischkonsum reduzieren, ohne dass Fleischtiger den Geschmack vermissen. Das Unternehmen hat dafür ein Patty — Name für das Burger-Fleischlaiberl — entwickelt, das zur Hälfte aus Fleisch und zur anderen Hälfte aus pflanzlichen Zutaten besteht.