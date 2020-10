Friedliche Lösung des Konflikts um Berg-Karabach gesucht

Die russische Regierung setzt auf eine friedliche Lösung des Konfliktes um Berg-Karabach. Das sei der einzige Weg, sagte ein Kreml-Sprecher am Donnerstag. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hatte am Dienstag gesagt, sein Land werde die Kontrolle über die Gebirgsenklave mit Gewalt zurückerobern. Gegner Armenien drängt auf eine diplomatische Lösung. Die Außenminister der Kriegsparteien werden am Freitag zu Gesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo in Washington erwartet.