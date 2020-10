Corona-Cluster: Theaterchor am Landestheater ist verstummt

Innsbruck – Es war eine Frage der Zeit, nun ist es so weit: Im Tiroler Kulturbereich gibt es den ersten größeren Corona-Cluster. Betroffen ist der Chor des Tiroler Landestheaters. Zehn bis 15 Personen dieser professionellen Gesangsgemeinschaft wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die genaue Zahl steht nach Mitteilung aus dem Haus am Rennweg noch nicht fest. Grund: Die Corona-Fälle wurden sowohl bei theaterinternen als auch bei behördlichen Testungen (veranlasst über die Hotline 1450) festgestellt.

Der gesamte Chor wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen. Der Probenbetrieb ruht. Sämtliche Sängerinnen und Sänger, insgesamt rund 50 Personen, befinden sich in Quarantäne. Auch die Solistinnen und Solisten wurden bzw. werden regelmäßig getestet. Hier wurde keine Ansteckung entdeckt.

Die Belegschaft des Landestheaters, 450 fix Angestellte plus Gäste, ist zum Schutz vor Corona in verschiedene Zonen eingeteilt, deren Wege sich im Haus nicht kreuzen. So soll das Weitergeben des Virus vermieden werden.