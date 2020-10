SPÖ-Kritik an ÖVP-Abschaffungsbestrebung der Hacklerregelung

Die SPÖ hat heftige Kritik an der von der ÖVP angestrebten Abschaffung der erst 2019 auf Initiative der SPÖ wieder eingeführten abschlagsfreien Hacklerregelung geübt. Die Abschaffung der Hacklerregelung wäre „sozialpolitisch falsch, zynisch und ein großer Fehler“, sagte der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag. Und es wäre „ein großer Vertrauensbruch“ gegenüber den betroffenen Menschen.