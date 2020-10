Pachterhöhung nicht zugestimmt: Axamerin kämpft um 198 Quadratmeter Wiese

Innsbruck, Axams – Auch in Gemeindeangelegenheiten kann eine Fliege schon einmal zum Babyelefanten werden. Eine Räumungsklage der Gemeindegutsagrargemeinschaft Axams gegen eine 69-jährige Mindestrentnerin zeigte dies gestern am Innsbrucker Bezirksgericht auf.

Die Gemeindebürgerin hatte vor 40 Jahren zu ihrem Haus in Hanglage von der damaligen Agrargemeinschaft ein sage und schreibe 198 m² großes Waldstück gepachtet. Nach Jahren waren dort von den Agrariern in Anwesenheit des einstigen Bürgermeisters die Bäume gefällt und die Waldparzelle in eine Wiese umgestaltet worden. Als Pachtzins waren 160 Euro pro Jahr vereinbart und diese Pacht wurde bis zum Jahr 2008 auch immer verlängert. Die Neuordnung der Tiroler Agrargemeinschaften brachte jedoch auch einen Kassasturz in Axams. Und da traf der Agrar-Substanzverwalter offenbar auf einige bereits ausgelaufene Pachtverträge.