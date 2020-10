Der Herr Karl: „Auf Suche nach österreichischer Seele“

Andreas Vitásek spielt am Theater „Der Herr Karl“ nach Helmut Qualtinger. Seiner Aussage zufolge kommt man an dem Stück als Österreicher nicht vorbei.

Vitásek: Für mich war es die Suche nach der österreichischen Seele. Das ging über den leichten Hang, sich selbst „obi-“ zumachen, bis zum Faktor, dass die Leute bei uns halt oft Einzelgänger und Matschkerer sind. Zu Beginn der Corona-Krise hat sich das geändert, auf einmal gab es so viel Solidarität. Aber die alte Mentalität ist mittlerweile doch wiedergekommen. Und bei der Suche nach der österreichischen Seele kommt man natürlich am „Herrn Karl“ nicht vorbei. Also habe ich mir schnell das Buch besorgt. Jeder kennt die Geschichte, oder zumindest Teile oder Zitate. Ich bin sofort in seinen Sog gefallen.