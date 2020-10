Tiroler ÖGB-Chef fordert Änderung der Nothilfe

Laut ÖGB gehen die Anträge auf Mindestsicherung zurück, obwohl immer mehr Menschen in die Armut rutschen.

Innsbruck – Durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind im Frühjahr auch in Tirol Tausende Menschen in die Arbeitslosigkeit geschlittert. Viele sorgen sich um ihre finanzielle Zukunft und das Abrutschen in die Armut. Tirols ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth fordert einen erleichterten Zugang zur Mindestsicherung und sieht sich nun durch ein Gerichtsurteil bestätigt, bei dem einer Frau die Mindestsicherung verwehrt wurde.