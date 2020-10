Ein Spieler der Innsbrucker Haie positiv getestet, der Ligabetrieb stockt

Innsbruck – Als gestern beim KAC, zuletzt 2:1-Sieger über die Innsbrucker Haie, auch noch mehrere Corona-Fälle in der Bet-at-home Ice Hockey League bekannt wurden, schwante einem schon Böses. Am Nachmittag stellte sich auch die Nachricht ein, dass es den ersten Covid-Fall im Lager der Tiroler gibt.

Dabei kommen auch die Haie wieder ins Spiel. Sollte es bei nur einem oder relativ wenigen Fällen im Lager der Innsbrucker bleiben, besteht die Möglichkeit, dass man am Samstag zwar nicht auf Fehervar, dafür aber in der Tiwag-Arena auf Linz treffen könnte. Ein weiteres Match wäre auch gegen Salzburg am Sonntag möglich. Corona gibt den Takt vor. (lex)