Mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos soll aussagen

Der mutmaßliche Organisator des „Ibiza-Videos“ soll am Freitag am Landesgericht Krems als Zeuge aussagen. Angeklagt ist ein ehemaliger Sicherheitsberater, der früher mit Julian H. - dem Begleiter der „Oligarchen-Nichte“ auf Ibiza - zusammengearbeitet haben soll. Ihm werden u.a. Verleumdung und grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen vorgeworfen. Der 48-Jährige bekannte sich teilweise schuldig. Julian H. soll via Videokonferenz zugeschaltet werden.

Am Freitag sollen nun Zeugen sowie ein Sachverständiger gehört werden. Darunter befindet sich laut dem Ladungsbeschluss, über den am Donnerstag auch die „Presse“ berichtete, auch Julian H. Interessant ist die Ladung auch deshalb, weil der Detektiv im Zusammenhang mit der Erstellung des Ibiza-Videos per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Für die Frage, ob und wann die Einvernahme tatsächlich stattfindet, war am Landesgericht Krems auf APA-Anfrage niemand zu erreichen.