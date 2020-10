Sacha Baron Cohen in „Borat 2“: Eulenspiegel kehrt zurück

Innsbruck – Der Film „Borat“ machte Sacha Baron Cohen berühmt – und den von Cohen dargestellten pseudokasachischen US-Korrespondenten gleichen Namens so gesichtsbekannt, dass er eigentlich für immer untertauchen müsste. Denn das Prinzip des Films war einfach: Borat radebricht sich durch übelste Vorurteile – und entlarvt damit die Ressentiments seiner Gegenüber, die in sein Gezeter einstimmen.

Wenig von dem, was der neue Borat-Film vorführt, überrascht. Zum Haareraufen ist es trotzdem. Manches ist lustig, anderes lächerlich. In der Summe bleibt „Borat Subsequent Moviefilm“ aber eine etwas zähe Nummernrevue. Daran ändern auch die raren Momente nichts, in denen die Eulenspiegelei am gesunden Menschenverstand scheitert. Aber die machen wenigstens ein bisschen Hoffnung. (jole)