Facebook-Seite „Reutte verschenkt“: Außerferner verschenken und helfen

Reutte – Im Bezirk Imst hat das Konzept eingeschlagen wie ein Blitz: Dinge die noch gut in Schuss sind und nicht im Müll landen sollen, werden über die Facebook-Plattform „Imst verschenkt“ anderen, die es brauchen können, kostenlos zur Verfügung gestellt. 16.452 Mitglieder zählt die Gruppe. „Ich war im Einzelhandel tätig und habe dort gesehen, wie viele Waren einfach weggeworfen werden“, erzählt Gründer Daniel Seidner. Zwischenzeitlich werden in Imst auch Schenkmärkte veranstaltet, um Menschen auch abseits des Internets für die Aktion zu begeistern. Über die Jahre wurden auch zahlreiche Gewinnspiele organisiert und Menschen in sozialen Notlagen unterstützt.