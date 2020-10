Caritas-Direktor Georg Schärmer: „Geben Mentlvilla niemals auf“

Das Tageszentrum in der Mentlvilla in Innsbruck besuchen rund 65 Suchtkranke täglich.

Innsbruck – Caritas geht immer. Mit diesem Spruch versichert die gemeinnützige Organisation, dass sie auch in unsicheren Krisenzeiten für Menschen in Not da ist. Mit 40 Stützpunkten in Tirol ist die Caritas eine verlässliche Anlaufstelle für Ratsuchende und Hilfsbedürftige. Allein die Sozialberatung führt rund 5500 Gespräche jährlich. Das Herzstück, wie Caritas-Direktor Georg Schärmer sagt, ist aber die Mentl­villa in Innsbruck. Dort werden Menschen mit Suchterkrankungen betreut, haben einen Platz zum Schlafen und können ihre Grundbedürfnisse stillen. Gerade während des Corona-Lockdowns habe sich die Einrichtung als unverzichtbar erwiesen.