Novartis verkauft Werk in Oberösterreich und investiert in Tirol

Novartis verkauft in Oberösterreich und investiert in Tirol.

Unterach – Der Sandoz-Mutterkonzern Novartis verkauft sein Werk in Unterach in Oberösterreich an die französische Fareva-Gruppe – vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden. Der Standort mit 400 Mitarbeitern soll weiterhin für Novartis produzieren, eine entsprechende Vereinbarung sei Teil des Verkaufs-Deals, teilte der Konzern mit.

Am Tiroler Standort Kundl will Novartis – wie berichtet – kräftig investieren. In den nächsten Jahren sollen mehr als 150 Mio. Euro in das Werk fließen. Die öffentliche Hand – Regierung und EU – greifen dem Unternehmen mit Förderungen in Höhe von 50 Mio. Euro unter die Arme. (APA)