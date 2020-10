Friseur Klier schließt nach Pleite vier Tiroler Filialen

Innsbruck – Nach dem Konkurs der Friseurkette Klier kommt es nach Angaben des KSV 1870 zu einem regelrechten Filial-Kahlschlag. Demnach werden nur 9 von 35 Filialen in Österreich fortgeführt, rund 80 Dienstnehmer würden im Rahmen des Fortbetriebes weiterhin beschäftigt bleiben. Die Schließung der betroffenen Filialen wurde demnach gestern gerichtlich bewilligt und sei „eine notwendig zu setzende Rationalisierungsmaßnahme“. In Tirol führte die Friseurkette laut eigenen Angaben bislang fünf Standorte: in Schwaz, Wörgl, Kufstein, Lienz und Nußdorf/Debant. Von den Tiroler Filialen wird laut KSV nur jene in Lienz fortgeführt. (TT)