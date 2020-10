Kunstaktion von Gebhard Schatz zu „unser Allerland“

Imst – Am Montag soll eine Plakataktion des Imste­r Feuerkünstlers Gebhard Schatz zum Nationalfeiertag Aufmerksamkeit erregen: „In diesem besonderen Jahr werden die TirolerInnen eingeladen, den Slogan ,unser ALLERLand Tirol‘ auszudrucken und aufzuhängen“, verweist Schatz auf die Facebook-Seite der „Tschett Feuergalerie“. Viele hätten schon zugesagt mitzumachen, wie etwa die Kulturbüros der Bezirkshauptstädte Schwaz und Imst. So sollte die Bedeutung des „Tag der immer-währenden Neutralität Österreichs“ im Bewusstsein erhalten bleiben“, so Schatz. (TT)