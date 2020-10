Projekt Weidach in Schwaz: Bauträger lässt sich nicht beirren

Schwaz – Auch wenn das Projekt Weidach in Schwaz in den letzten Wochen und Monaten für viel Zündstoff im Gemeinderat gesorgt hat, ist man laut der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft WE voll im Zeitplan. Dort hat man sich vom politischen Hickhack nicht beirren lassen. „Wir haben natürlich Gespräche geführt und versucht, das etwas zu leiten“, erklärt Projektleiter Peter Hertscheg. Von der kolportierten Verzögerung aufgrund des vertagten Beschlusses zum Bebauungsplan könne keine Rede sein.