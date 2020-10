Mehrere Corona-Fälle beim HCI: Virulente Haie gehen auf Tauchstation

Innsbruck – Stillstand bedeutet Rückschritt. Oder wie es ICE-Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger gestern im Telefonat mit der TT betonte: „Wir wollen trotzdem im Spiel bleiben und Eishockey bieten.“ In der Corona-Rechnung blieben noch Salzburg, Linz und Bratislava übrig, die sich am Wochenende in allesamt vorgezogenen Spielen matchen werden.

Während beim KAC, dem letzten HCI-Gegner, die meisten erkrankten Cracks laut Informationen aus Klagenfurt kaum oder nur milde Symptome zeigen, hat es den ein oder anderen bei den Haien laut Cheftrainer Mitch O’Keefe „mit hohem Fieber“ durchaus etwas schwerer erwischt: „Es ist für alle eine schwierige und harte Zeit. Alle sollen sich erholen und in Ruhe wieder gesund werden. Wir werden am Montag noch einmal durchtesten und hoffen, dass kein weiterer Crack dazukommt.“ Dann könnte man in der Tiwag-Arena im besten Fall wieder an Kleingruppentraining denken. Der Auswärtsdoppelpack in Linz (30.10.) und Bratislava (31.10.) dürfte aber auch in etwas weitere Ferne rücken.