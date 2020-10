Arnautovic mit Shanghai SIPG im chinesischen Liga-Semifinale

Marko Arnautovic ist am Freitag mit Shanghai SIPG ins Semifinal-Play-off der chinesischen Fußball-Meisterschaft eingezogen. Der Wiener gewann mit seinem Club das Viertelfinal-Rückspiel daheim gegen Shanghai Shenhua mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 90 und 120 Minuten war es 1:1 gestanden. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet, allerdings gibt es im Play-off keine Auswärtstorregel.

Das Tor für SIPG erzielte der Brasilianer Hulk in der 55. Minute aus einem Elfmeter. Herausgeholt wurde der Strafstoß von Aaron Mooy nach Fersler-Vorlage von Arnautovic. Der ÖFB-Internationale wurde in der 78. Minute ausgetauscht und sah in der 88. Minute auf der Bank sitzend die Gelbe Karte. Drei Minuten danach schoss Shenhua den Ausgleich.