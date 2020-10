Mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos als Zeuge

Im Kremser Verleumdungsprozess gegen einen Ex-Sicherheitsberater hat am Freitag der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian H., als Zeuge ausgesagt. Der im Zusammenhang mit der Erstellung der Aufnahme per internationalem Haftbefehl gesuchte Detektiv wurde via Videokonferenz zugeschaltet. Er war laut der vorsitzenden Richterin über seinen Anwalt erreicht worden. H. bekräftigte, dass sein Sicherheitsunternehmen „sicher nie irgendeine Observation“ gemacht habe.