Start für Desinfektion von Einkaufswagen mit UV-C-Licht

Innsbruck, Zirl – Die Tiroler Firma Care by Light (ein Joint Venture von MCI und Planlicht) nimmt im Lebensmittelhandel ihre erste „seCUBE“-Anlage in Betrieb, in der Einkaufswägen mit UV-C-Licht desinfiziert werden. Zum Einsatz komme die Anlage beim Lebensmittelhändler Spar in Zirl. Oberflächen werden demnach ohne chemische Mittel keim- und virenfrei gemacht.