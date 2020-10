Köln-Sieglosserie ging auch gegen Kalajdzic und Co. weiter

Der deutsche Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ist am Freitagabend beim starken Aufsteiger VfB Stuttgart im 15. Meisterschaftsspiel in Folge ohne Sieg geblieben und musste sich mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Orel Mangala hatte nach nur 23 Sekunden für die Gastgeber getroffen. Köln steigerte sich deutlich, Sebastian Andersson (23.) erzielte per Foulelfmeter den verdienten Ausgleich. So viele Spiele wie Markus Gisdol hat noch kein FC-Trainer auf einen Sieg warten dürfen.