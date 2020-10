Macron sprach mit Armeniens Präsident über Berg-Karabach

Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat zu einer Beilegung des blutigen Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan in der südkaukasischen Krisenregion Berg-Karabach aufgerufen. Der 42-Jährige habe entschieden, medizinische Hilfe für Verletzte zu schicken, hieß es am späten Donnerstagabend aus Elysee-Kreisen. Macron hatte zuvor unangekündigt seinen armenischen Amtskollegen Armen Sarkissian in Paris empfangen.