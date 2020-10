NASA-Sonde entnimmt ausreichende Asteroiden-Probe

Die von der NASA-Sonde „Osiris Rex“ am Mittwoch entnommene Probe vom Asteroiden Bennu ist ausreichend. Aufnahmen zeigten, dass die Mindestanforderung von 60 Gramm Staub und Geröll erfüllt worden sei, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA in der Nacht auf Samstag mit. Den Bildern zufolge sei es sogar so viel, dass der Deckel des Auffangbehälters von größeren Steinen leicht aufgestemmt werde. Daher liege der Fokus nun darauf, die Probe sicher zu verstauen.