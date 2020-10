Mehr als 80.000 Corona-Neuinfektionen sind US-Tagesrekord

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages in den USA ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf über 80.000 gestiegen. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) verzeichnete am Freitag 83.757 neue Fälle, rund 12.000 mehr als noch am Vortag. Auch in Deutschland wurden innerhalb eines Tages 14.714 Neu-Ansteckungen registriert, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass mehr getestet wird als im Frühjahr.