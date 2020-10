Elefant „Drumbo“ von Wien nach Tschechien übersiedelt

Die bereits 46-jährige Elefanten-Kuh „Drumbo“ ist vom Wiener Tiergarten Schönbrunn in den rund 280 Kilometer entfernten Zoo von Dvur Kralove in Tschechien übersiedelt. Dort erwarten sie zwei ebenfalls schon ältere Elefanten-Damen. Heu, Äpfel, Karotten und ein großer Wassertank hatte die Elefanten-Kuh als Proviant bei der Übersiedlung dabei, die in Abstimmung mit dem Europäischen Zuchterhaltungsprogramm (EEP) erfolgte, so der Tiergarten. „Drumbo“ lebte seit 1992 in Wien.