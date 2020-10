US-Küstenwache soll gegen chinesische Fischer vorgehen

Die US-Regierung hat angekündigt, Patrouillenboote der Küstenwache in den Westpazifik zu entsenden, um chinesische Fischerei in umstrittenen Seegebieten zu unterbinden. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Robert O‘Brien, nannte die Aktivitäten Chinas im Südchinesischen Meer am Freitag (Ortszeit) „destabilisierend und schädlich“. Konkret beschuldigte er China, „illegal und unreguliert“ zu fischen und Fischerboote anderer Länder zu belästigen.