Nach dem „Thriller in der Südstadt“ schlug das Schwazer Handball-Herz höher

Maria Enzersdorf – Nichts für schwache Nerven war am Freitagabend das achte Saisonspiel in der spusu-Liga von Handball Tirol. Mit einem 28:27 (11:12)-Zittersieg auswärts gegen WestWien behielt Sparkasse Schwaz Handball Tirol – auch dank einer Parade von Goalie Kishou in der Schlusssekunde – die weiße Weste und bleibt Tabellenführer. „Am Ende hätten wir das Spiel fast noch aus der Hand gegeben, da waren einige unglückliche Situationen dabei. Letztlich war das Spielglück auf unserer Seite“, analysierte Coach Frank Bergemann. Und nicht nur sein Handball-Herz schlug nach Spielende höher. Nächster Gegner ist am Samstag der SC Ferlach.