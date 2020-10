Endlich wieder Eiszeit: Torfestivals zum Auftakt der Super League

Auch in Kufstein bewährte sich das Konzept angesichts der aktuellen Situation: „Wir dürfen 250 Zuschauer in die Halle lassen, die auf abgeklebten Plätzen sitzen“, war Obmann Roland Luchner mit der Feuertaufe zufrieden. Gut für die Festungsstädter: „Die Kantine, die nichts mit dem Verein zu tun hat, darf vor und nach dem Spiel aufsperren.“ Wie sein Kundler Pendant durfte sich aber Luchner auch in sportlicher Hinsicht dank eines 4:3 gegen Hohenems über einen gelungenen Auftakt freuen: „Am Ende hat sich der Gegner mit Strafen selbst geschwächt, aber es war ein gutes Spiel.“